नई दिल्लीः मध्य रेलवे के महाप्रबंधक विजय कुमार का हृदयाघात से निधन हो गया है। मध्य रेलवे ने पुष्टि की। विजय कुमार 1 अक्टूबर 2025 को मध्य रेलवे के महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण किया था। वे भारतीय रेलवे यांत्रिक इंजीनियर सेवा (IRSME), 1988 बैच के अधिकारी हैं। वे धर्मवीर मीणा का स्थान लिया था। पूर्व अनुभव और उपलब्धियाँ मध्य रेलवे के अनुसार, मध्य रेलवे के महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण करने से पहले, विजय कुमार चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (CLW) के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे, जहाँ उन्होंने CLW को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाने में गतिशील नेतृत्व प्रदान किया। उनके निर्देशन में, CLW ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विश्व स्तरीय विशेषताओं वाले 700 लोकोमोटिव का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन करके इतिहास रच दिया।

Central Railway General Manager Vijay Kumar passed away due to a cardiac arrest, confirms Central Railway.



(Pic Source: Central Railway) pic.twitter.com/YHCAntXgxU — ANI (@ANI) November 11, 2025

अपने 35 वर्षों से अधिक के शानदार करियर के दौरान उन्होंने भारतीय रेलवे में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और उत्तर पश्चिम रेलवे, रेलवे बोर्ड, उत्तर रेलवे और अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (आरडीएसओ) में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उच्च गति रेल परियोजनाओं में योगदान रेलवे बोर्ड में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्पेन में डिज़ाइन की गई एल्युमीनियम कोच वाली टैल्गो ट्रेनों के गति परीक्षणों का संचालन किया था और स्वर्णिम चतुर्भुज सहित सभी अर्ध-उच्च गति गलियारों के नोडल अधिकारी थे। आरडीएसओ में कार्यकाल के दौरान, वे पूरे उत्तरी भारत के लिए 6 वर्षों से अधिक समय तक निदेशक सूचना एवं संचार (निरीक्षण एवं संपर्क) रहे।

Web Title: Central Railway General Manager Vijay Kumar passed away due cardiac arrest confirms Central Railway