केंद्र ने 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप्स को किया ब्लॉक, इनसे कश्मीर में आंतकियों को पाकिस्तान से मिलते थे संदेश

Highlights केंद्र सरकार ने 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले मोबाइल एप्लिकेशन पर कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। सरकार पहले कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुकी है।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। बताया जा रहा है कि आतंकी इन मोबाइल मैसेंजर ऐप का इस्तेमाल संदेश फैलाने और पाकिस्तान से संदेश प्राप्त करने के लिए करते थे। समाचार एजेंसी एएनआई ने सोमवार को यह जानकारी साझा की।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिबंधित मैसेंजर एप्लिकेशन में क्रायपवाइजर, एनिग्मा, सेफस्विस, विकरमे, मीडियाफायर, ब्रियर, बीचैट, नंदबॉक्स, कॉनियन, आईएमओ, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जांगी और थ्रेमा शामिल हैं।

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तान में आतंकवादियों द्वारा जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में ओवरग्राउंड वर्कर्स और अन्य गुर्गों को कोडेड संदेश भेजने के लिए एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया गया था।

Central Government blocks 14 mobile messenger apps. It is reported that terrorists used these mobile messenger apps to spread the message and receive messages from Pakistan.