Census 2027: केंद्र की नोटिफिकेशन के साथ ही जनगणना की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू, 2011 में हुई थी आखिरी बार

Highlights आगामी जनगणना 2027 दो अलग-अलग चरणों में आयोजित की जाएगी पहली 1 अक्टूबर 2026 को और दूसरी 1 मार्च 2027 को शुरू होगी सरकार ने 15 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद जनगणना प्रक्रिया शुरू की

Census 2027: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर बहुप्रतीक्षित जनगणना की शुरुआत की घोषणा की, जो 2011 के बाद देश की पहली जनगणना है। आगामी जनगणना 2027 दो अलग-अलग चरणों में आयोजित की जाएगी, पहली 1 अक्टूबर 2026 को और दूसरी 1 मार्च 2027 को शुरू होगी।

मंत्रालय द्वारा जारी एक औपचारिक अधिसूचना में, सरकार ने 15 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद जनगणना प्रक्रिया शुरू की। पिछली राष्ट्रव्यापी गणना अभ्यास 2011 में किया गया था, 2021 की जनगणना को COVID-19 महामारी और अन्य तार्किक चुनौतियों के कारण बार-बार स्थगित किया गया था।

जनगणना का पहला चरण, जो 1 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगा, मुख्य रूप से घरों की सूची और आवास डेटा पर ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि दूसरा चरण, जो 1 मार्च, 2027 से शुरू होगा, जनसंख्या गणना को कवर करेगा। यह दो-चरणीय दृष्टिकोण पूरे देश में व्यापक कवरेज और सटीक डेटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, देश के अधिकांश हिस्सों में जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च, 2027 होगी। हालांकि, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फीले क्षेत्रों में मौसम संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर, 2026 पहले ही निर्धारित कर दी गई है।

📢 Central Government issues notification for Census



🗓️ Census to be conducted in March 2027



📊 This will be India's 16th national Census & 8th since Independence. #census2027