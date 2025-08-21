CBSE स्टूडेंट्स के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप पाने का शानदार मौका, 31 अक्टूबर से पहले करें अप्लाई; जानें कैसे मिलेगा फायदा

CBSE Scholarship 2025: परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से कई छात्र 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते। ऐसे छात्रों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति की मदद दी जाती है। यह उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा मौका होता है जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। इसी कड़ी में, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

जो छात्र 12वीं कक्षा में 80वें पर्सेंटाइल से ऊपर अंक प्राप्त कर चुके हैं, वे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल - scholarships.gov.in पर ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं।

सीबीएसई की यह छात्रवृत्ति योजना विशेष रूप से कम आय वाले परिवारों के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है, ताकि वे अपनी उच्च शिक्षा के दौरान रोज़मर्रा के शिक्षा खर्चों का प्रबंधन कर सकें।

क्या है आवदेन की अंतिम तारीख

इस सीबीएसई छात्रवृत्ति योजना के तहत नए आवेदन या नवीनीकरण जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2025 है।

पात्रता मानदंड:

आवेदक को 12वीं कक्षा में अपनी स्ट्रीम में 80वें पर्सेंटाइल से ऊपर अंक प्राप्त होने चाहिए।

छात्र को किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय में नियमित स्नातक या स्नातकोत्तर कोर्स में अध्ययनरत होना चाहिए।

परिवार की वार्षिक आय ₹4.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

छात्र किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं ले रहा हो।

दस्तावेज़: आवेदन के लिए 12वीं की मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और संस्थान से बोनाफाइड सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी।

अप्लाई करने का तरीका

scholarships.gov.in पर जाएं

छात्र क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पंजीकरण करें या लॉग इन करें

ऑनलाइन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें

अपने डैशबोर्ड के माध्यम से आवेदन की स्थिति जमा करें और ट्रैक करें।

पिछले वर्षों में चयनित छात्र भी नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं:

2024 में चयनित छात्रों के लिए पहला नवीनीकरण

2023 के छात्रों के लिए दूसरा नवीनीकरण

2022 में चयनित छात्रों के लिए तीसरा नवीनीकरण

2021 बैच के लिए चौथा नवीनीकरण

सीबीएसई ने स्कूल नोडल अधिकारियों को आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन समय पर पूरा करने की भी सलाह दी है। छात्रों को अपने दस्तावेज़ों का सत्यापन अपने संस्थानों में करवाना होगा -- अन्यथा उनके आवेदन अमान्य घोषित होने का जोखिम रहेगा।

छात्रवृत्ति की राशि

स्नातक स्तर पर: पहले तीन वर्षों के लिए प्रति माह ₹1,000 (प्रति वर्ष ₹10,000 तक)।

स्नातकोत्तर या पेशेवर पाठ्यक्रमों (4/5 वर्षीय) में: चौथे और पांचवें वर्ष के लिए प्रति माह ₹2,000 (प्रति वर्ष ₹20,000 तक)।

यह छात्रवृत्ति आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा में मदद करने के लिए दी जाती है।

