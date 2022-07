CBSE Board 12th Result: इंतजार खत्म, सीबीएसई के 12वीं के नतीजे घोषित, 92.71% स्टूडेंट हुए पास

Highlights सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में लड़कियों ने फिर मारी बाजी, 94.54% छात्राएं पास। 33 हजार से ज्यादा स्टूडेंट के 95% से ज्यादा अंक, 1.34 विद्यार्थी 90 प्रतिशत से ज्यादा अंक हासिल करने में रहे कामयाब। रिजल्ट cbseresults.nic.in और cbse.gov.in वेबसाइट पर जाकर चेक किया जा सकता है।

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12वीं के बोर्ड के नतीजे शुक्रवार सुबह घोषित कर दिए। इसे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in और cbse.gov.in पर जाकर चेक किया जा सकता है। कक्षा 12 की टर्म-2 की परीक्षा 26 अप्रैल से 4 जून, 2022 तक आयोजित की गई थी। इस बार 12वीं की परीक्षा में 92.71 प्रतिशत स्टूडेंट परीक्षा पास करने में कामयाब रहे हैं।

परीक्षा में 94.54% छात्राएं और 91.25% छात्र पास हुए हैं। दरअसल, कोरोना महामारी की वजह से बोर्ड ने इस बार दो टर्म में 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराने का फैसला किया था। पहले टर्म की परीक्षा दिसंबर में कराई गई थी।

