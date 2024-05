CBSE 12th Result 2024: मेरिट लिस्ट नहीं, 116145 छात्रों को 90 फीसदी, 24068 छात्रों को मिले 95 फीसदी से अधिक अंक

Highlights सीबीएसई ने इस बार भी नहीं जारी की मेरिट लिस्ट 1 लाख, 16 हजार 145 छात्रों ने 90 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल किए 24068 छात्रों को मिले 95 फीसदी से ज्यादा अंक

CBSE 12th Result 2024: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड(सीबीएसई) ने सोमवार को 12वीं बोर्ड का परिणाम जारी कर दिया। छात्र अपना परिणाम जानने के लिए सीबीएसई की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि इस साल 1लाख, 16 हजार 145 छात्रों ने 90 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल किए।

Great news for #CBSE Class X and Class XII 2024 students! Your results are now accessible on #DigiLocker Result page: https://t.co/tatAelhw7U Congratulations to all students on their achievements. #CBSEResults#ClassX#ClassXIIpic.twitter.com/uGuqzkNj1I