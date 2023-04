सीबीआई ने आंध्र प्रदेश के सीएम जगन रेड्डी के चाचा को किया गिरफ्तार, पूर्व सांसद विवेकानंद रेड्डी की हत्या का आरोप; जानें पूरा मामला

Highlights आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के चाचा वाई एस भास्कर रेड्डी को सीबीआई ने रविवार गिरफ्तार किया। भास्कर पर वाई एस राजशेखर रेड्डी के भाई और जगन रेड्डी के चाचा विवेकानंद की हत्या का आरोप है। सीबीआई ने 26 अक्टूबर, 2021 को हत्या के मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था

नयी दिल्लीः केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व सांसद विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के चाचा वाई एस भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के भाई और जगन रेड्डी के चाचा विवेकानंद 15 मार्च 2019 को आंध्र विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले पुलिवेंदुला स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे।

शुरू में राज्य अपराध जांच विभाग के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने इस मामले की जांच की थी, लेकिन जुलाई 2020 में यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने 26 अक्टूबर 2021 को विवेकानंद की हत्या के मामले में आरोपपत्र दायर किया था। जांच एजेंसी ने 31 जनवरी 2022 को मामले में एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था।

CBI arrests YS Bhaskar Reddy, father of YSRCP MP YS Avinash Reddy, and uncle of Andhra Pradesh CM YS Jagan Mohan Reddy in the murder case of former MP Vivekananda Reddy: Sources