50 फीसदी आरक्षण सीमा को बढ़ाने के लिए बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरु: नीतीश कुमार

Highlights बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, हमने जाति आधारित जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी है कहा- इससे लोगों की आर्थिक स्थिति भी साफ हो जाएगी और हम उनके लिए बेहतर योजनाएं बना सकेंगे बिहार सीएम नीतीश कुमार ने पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की

पटना:बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुहर लगाए गए आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का समर्थन किया है। साथ में उन्होंने जातीय जनगणना की मांग पर भी जोर दिया। मंगलवार को पटना में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम जाति आधारित जनसंख्या जनगणना की मांग करते हैं।

बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, हमने जाति आधारित जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी है, इससे लोगों की आर्थिक स्थिति भी साफ हो जाएगी और हम उनके लिए बेहतर योजनाएं प्रदान कर सकेंगे। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, यदि जाति आधारित जनगणना भी एक बार कर ली जाए तो 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है। इससे जनसंख्या के आधार पर मदद दी जाएगी। यह काम हम बिहार में करवा रहे हैं, इसे पूरे देश में किया जाना चाहिए। ताकि 50% की सीमा बढ़ाई जा सके।

