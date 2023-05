29 से 31 मई के बीच भारत यात्रा पर रहेंगे कंबोडिया नरेश नोरोदम सिहामोनी, करेंगे पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से मुलाकात

May 27, 2023

बता दें कि कंबोडिया के मौजूदा नरेश की भारत यात्रा करीब छह दशक के बाद हो रही है। पिछली बार उनके पिता ने 1963 में भारत यात्रा की थी।

