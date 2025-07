Cabinet decisions: पीएम धन-धान्य कृषि योजना पर 24,000 करोड़ और ग्रीन एनर्जी पर 27000 करोड़ रुपये होंगे खर्च, जानें मुख्य बातें

Highlights फसल विविधीकरण एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने पर जोर देगी। अंतरिक्ष मिशन के बाद भारत ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को छह साल की अवधि के लिए ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को मंजूरी दे दी। इसमें 24,000 करोड़ रुपये के वार्षिक व्यय के साथ 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी। इसमें 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा। यह योजना फसल विविधीकरण एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने पर जोर देगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाएगी, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करेगी और कृषि उत्पादकता को बढ़ाएगी।

#WATCH | Delhi: After the cabinet meeting, Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "The mission of Group Captain Shubhanshu Shukla is not just the success of one person, it is an example of inspiration for the young generation of India. This will increase curiosity in our children… pic.twitter.com/5lpywXH2Fx— ANI (@ANI) July 16, 2025