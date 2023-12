मोदी कैबिनेट ने सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने को दी मंजूरी

Highlights मोदी मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी केंद्र के अनुसार, सूरत हवाई अड्डा न केवल अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार बनेगा भारत में तेजी से बढ़ते शहर सूरत ने उल्लेखनीय आर्थिक कौशल और औद्योगिक विकास का प्रदर्शन किया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र के अनुसार, सूरत हवाई अड्डा न केवल अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार बनेगा, बल्कि समृद्ध हीरा और कपड़ा उद्योगों के लिए निर्बाध निर्यात-आयात संचालन की सुविधा भी प्रदान करेगा। यह रणनीतिक कदम अभूतपूर्व आर्थिक क्षमता को उजागर करने का वादा करता है, जिससे सूरत अंतरराष्ट्रीय विमानन परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी बन जाएगा और क्षेत्र में समृद्धि के एक नए युग को बढ़ावा मिलेगा।

भारत में तेजी से बढ़ते शहर सूरत ने उल्लेखनीय आर्थिक कौशल और औद्योगिक विकास का प्रदर्शन किया है। आर्थिक विकास को बढ़ाने, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सूरत हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देना सर्वोपरि है। यात्री यातायात और कार्गो संचालन में वृद्धि के साथ, हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय पदनाम क्षेत्रीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

