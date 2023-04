भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के प्रपौत्र सी आर केसवन भाजपा में शामिल, कांग्रेस को एक और झटका, देखें वीडियो

Highlights राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। दुनिया में भारत की छवि मजबूत हुई। केंद्रीय मंत्री वी के सिंह और प्रवक्ता अनिल बलूनी की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए।

नई दिल्लीः प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के प्रपौत्र सी आर केसवन शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। कांग्रेस में रह चुके केसवन ने जन-केंद्रित नीतियों और भ्रष्टाचार मुक्त तथा समावेशी शासन के साथ भारत में व्यापक परिवर्तन की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की।

तमिलनाडु के रहने वाले केसवन ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। हालिया ‘काशी-तमिल संगमम’ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास तथा परंपराओं का विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। केसवन ने सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने की सराहना करते हुए कहा कि इससे दुनिया में भारत की छवि मजबूत हुई।

#WATCH | I know people in my house who got 'pucca' house through PM Awas Yojana. 3 crore houses have been built...Amit Shah ji once said that DBT was earlier 'Dealer Broker Transfer', but now it has become 'Direct Benefit Transfer': CR Kesavan, former Congress leader pic.twitter.com/dVq1ILq9Vi