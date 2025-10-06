Bypolls Assembly seats 2025: बिहार चुनाव के साथ 7 राज्य में 8 सीट पर उपचुनाव, जानिए मतदान और मतगणना कब?

Highlights Bypolls Assembly seats 2025: सीटों पर उपचुनाव बिहार विधानसभा चुनावों के साथ ही होंगे। Bypolls Assembly seats 2025: ढोलकिया जून 2022 से जून 2024 तक नवीन पटनायक मंत्रिमंडल में रहे थे। Bypolls Assembly seats 2025: भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है।

नई दिल्लीः निर्वाचन आयोग ने सोमवार को 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को होने वाले उपचुनावों की घोषणा की। आयोग ने बताया कि मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी। जम्मू-कश्मीर (बड़गाम और नगरोटा), राजस्थान (अंता), झारखंड (घाटशिला), पंजाब (तरनतारन), मिजोरम (दम्पा), ओडिशा (नुआपाड़ा) और तेलंगाना (जुबली हिल्स) में उपचुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को घोषणा की कि जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, ओडिशा और मिज़ोरम की आठ सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर को होगा।

गौरतलब है कि इन सीटों पर उपचुनाव बिहार विधानसभा चुनावों के साथ ही होंगे। राजस्थान में अंता सीट भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा द्वारा एक सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) पर पिस्तौल तानने के आरोप में दोषी ठहराए जाने और तीन साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद अयोग्य घोषित किए जाने के बाद रिक्त हुई है।

घाटशिला उपचुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के कारण आवश्यक हुआ था, जबकि जुबली हिल्स सीट विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन के बाद रिक्त हुई थी। पंजाब में तरनतारन उपचुनाव जून में आप विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के कारण हुआ था।

ओडिशा में नुआपाड़ा उपचुनाव बीजद विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र ढोलकिया के 8 सितंबर को निधन के बाद ज़रूरी हो गया था। चार बार विधायक रहे ढोलकिया जून 2022 से जून 2024 तक नवीन पटनायक मंत्रिमंडल में रहे थे। इस बीच, जम्मू-कश्मीर में, नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है।

जबकि बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और पीपुल्स अलायंस फॉर चेंज - पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट (जेडीएफ) का गठबंधन - के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है।

Bypolls Assembly seats 2025: जम्मू-कश्मीर में दो सीटों पर उपचुनाव-

जम्मू-कश्मीर में दो विधानसभा क्षेत्र बडगाम और नगरोटा अक्टूबर 2024 से रिक्त हैं। उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के कारण बडगाम में उपचुनाव आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने गंदेरबल निर्वाचन क्षेत्र को बरकरार रखने का फैसला किया था। पिछले साल अक्टूबर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मौजूदा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद नगरोटा में उपचुनाव होगा। राणा ने 2024 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के उम्मीदवार जोगिंदर सिंह को 30,472 मतों से हराया था। इससे पहले, राणा ने 2014 के चुनावों में JKNC के उम्मीदवार के रूप में यह सीट जीती थी।

Bypolls Assembly seats 2025: राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव-

राजस्थान की अंता विधानसभा सीट के लिए भी 11 नवंबर को उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कंवर लाल मीणा को अयोग्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें 2005 के एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को धमकाने, सरकारी काम में बाधा डालने और संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का आरोप था। 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कंवर लाल मीणा ने कांग्रेस नेता प्रमोद जैन भाया को 5,861 मतों से हराया।

Bypolls Assembly seats 2025: झारखंड की घाटशिला सीट पर उपचुनाव-

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता रामदास सोरेन के निधन के कारण झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट के लिए 11 नवंबर को उपचुनाव हो रहा है। वह हेमंत सोरेन सरकार में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री थे। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में, सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार बाबू लाल सोरेन को 22,446 मतों से हराया। घाटशिला अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित है।

Bypolls Assembly seats 2025: तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट पर उपचुनाव-

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन के कारण तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर भी 11 नवंबर को उपचुनाव होगा। 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में, गोपीनाथ ने कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन को 16,337 मतों से हराया था। गोपीनाथ ने 2014 और 2018 में भी इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

Bypolls Assembly seats 2025: पंजाब की तरनतारन सीट पर उपचुनाव-

पंजाब में अन्य राज्यों के सात अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के साथ तरनतारन विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव होगा। इस साल जून में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के कारण तरनतारन में उपचुनाव आवश्यक हो गया है। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में, सोहल ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू को 13,588 मतों से हराया था।

Bypolls Assembly seats 2025: ओडिशा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव-

बीजू जनता दल (बीजद) विधायक राजेंद्र ढोलकिया के सितंबर में निधन के बाद ओडिशा की नुआपाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव 11 नवंबर को होगा। 2024 के ओडिशा विधानसभा चुनाव में ढोलकिया ने निर्दलीय उम्मीदवार घासी राम माझी को 10,881 मतों से हराया था। ढोलकिया ने 2004, 2009 और 2019 में यह सीट जीती थी।

Bypolls Assembly seats 2025: मिजोरम की दम्पा सीट पर उपचुनाव-

मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के लालरिन्टलुआंगा सैलो के इस साल जुलाई में निधन के कारण मिजोरम की दम्पा विधानसभा सीट पर भी 11 नवंबर को उपचुनाव हो रहा है। 2023 के मिजोरम विधानसभा चुनाव में सैलो ने ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) के उम्मीदवार वनलालसैलोवा को केवल 292 मतों से हराया था।

