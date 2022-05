Bypoll 2022: तीन लोकसभा और राजेंद्र नगर सहित 7 विधानसभा सीटों पर 23 जून को उपचुनाव, जानें मतगणना कब

Highlights मतगणना 26 जून को होगी। उपचुनाव के लिए अधिसूचना 30 मई को जारी की जाएगी। अखिलेश यादव और मोहम्मद आजम खान के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई हैं।

Bypoll 2022: पंजाब, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और झारखंड में संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव 23 जून 2022 को होंगे। वोटों की गिनती 26 जून को होगी। निर्वाचन आयोग ने बुधवार को पांच राज्यों और दिल्ली के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया।

लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ और रामपुर हैं जो क्रमश: समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और मोहम्मद आजम खान के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई हैं। एक लोकसभा सीट पंजाब के संगरूर की है जिसे भगवंत मान ने राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद छोड़ा है।

Bye-elections for Parliamentary and Assembly constituencies in Punjab, Uttar Pradesh, Tripura, Andhra Pradesh, NCT of Delhi, & Jharkhand, will be held on 23rd June 2022. pic.twitter.com/96HjraCubh