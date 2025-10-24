Bengaluru Bus Fire Accident: हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर बस में लगी आग, 32 लोगों के जिंदा जलने की आशंका, 19 का रेस्क्यू

Bengaluru Bus Fire Accident: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में शुक्रवार तड़के 40 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु जा रही एक निजी स्लीपर बस में आग लगने से दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बस एक बाइक से टकरा गई जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई।

हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही 40 से ज़्यादा यात्रियों वाली बस टक्कर के कुछ ही पल बाद आग की लपटों में घिर गई। डॉ. सिरी ने बताया कि अब तक उन्होंने 21 लोगों का पता लगा लिया है। बाकी 20 में से 11 शवों की पहचान हो चुकी है, जबकि 9 की पहचान होनी बाकी है। उन्होंने देखा कि बस का दरवाज़ा जाम हो गया था और आग लगने के बाद नहीं खुला।

डीआईजी कोया प्रवीण ने कहा कि बाइक से टक्कर के कारण आग तो लगी, लेकिन बस के अंदर मौजूद ज्वलनशील पदार्थों के कारण कई लोगों की मौत हुई। उन्होंने आगे कहा कि बस का ईंधन टैंक सही सलामत रहा और इस बात पर भी ज़ोर दिया कि ऐसी आग लगने की घटनाओं को रोकने या कम करने के लिए वाहन में पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं थे।

कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और कई यात्री अंदर फँस गए। बारह लोग खिड़कियों से भागने में कामयाब रहे, जिनमें से कई झुलस गए, जबकि आग तेज़ी से फैलने के कारण अन्य लोग जलकर मर गए। बचाव और अग्निशमन अभियान सुबह तक जारी रहा और अधिकारियों ने कहा कि आग बुझाने के प्रयास पूरे होने के बाद ही मृतकों की सही संख्या का पता चलेगा।

राष्ट्रपति मुर्मू और अन्य ने जताया शोक

इस बीच, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस दुखद घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति भवन ने X पर एक पोस्ट में कहा, "आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बस में आग लगने की दुखद घटना में लोगों की जान जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।"

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को घायलों को तत्काल राहत और चिकित्सा सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। कुरनूल हादसा राजस्थान में इसी तरह की एक बस आग लगने की घटना के कुछ ही दिन बाद हुआ है, जहाँ 14 अक्टूबर को थईयात गाँव के पास जैसलमेर-जोधपुर बस में आग लगने से तीन बच्चों समेत 22 लोगों की मौत हो गई थी।

राजस्थान की घटना की जाँच से पता चला कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी। बाद में, एफएसएल, परिवहन विभाग और केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी) की फोरेंसिक टीमों ने वायरिंग में खराबी को इसका कारण बताया।

