CRPF Recruitment 2023: सीआरपीएफ में कांस्टेबल के भर्ती के लिए निकली है बंपर वैकेंसी, 1.30 लाख पदों पर नियुक्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर यह एलान किया है कि वह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) में 1.30 लाख कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती में कुल 1,29,929 पदों पर नियुक्तियां होगी और इस भर्ती में महिला और पुरुष के लिए अगल-अलग पद रिजर्व किए गए है।

ऐसे में जो लोग इस भर्ती में आवेदन करना चाहते है वे सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट crpf.gov.in पर जाकर इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते है। यही नहीं वे यहां से यह जान सकते है कि इसमें कैसे अप्लाई किया जाएगा।

जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, सीआरपीएफ में कांस्टेबल की भर्ती के लिए कुल 129929 पदों को भरा जाएगा। ऐसे में इन पदों में से 125262 पर पुरुष उम्मीदवारों की भर्ती होगी वहीं 4667 पदों को महिलाओं के लिए रिजर्व कर रखा है। जिन युवाओं को इस भर्ती में सेलेक्ट कर लिया जाएगा उन्हें हर महीने 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपयए तक की सैलरी दी जाएगी।

Ministry of Home Affairs has issued a notification regarding recruitment for around 1.30 lakh posts of constables in CRPF pic.twitter.com/XgyaOzj9GL