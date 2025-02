Budget 2025: क्रीम कलर की साड़ी, मधुबनी कलाकारी वाला बॉर्डर, खूबसूरत लुक में 8वां बजट पेश करने पहुंची निर्मला सीतारमण

Budget 2025: देश को आज अपना 2025 का पहला आम बजट मिलने वाला है। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। संसद में पहुंचते हुए वित्त मंत्री के हाथों में लाल रंग की दस्तावेज दिखा, जो कि बजट पत्र है। साथ ही उनका साड़ी वाला लुक, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

इस साल बजट 2025 के लिए, उन्होंने पारंपरिक मधुबनी सोने की बॉर्डर वाली एक खूबसूरत क्रीम साड़ी चुनी, जिसे कंट्रास्टिंग लाल ब्लाउज के साथ जोड़ा गया। सोने की चूड़ियाँ, एक चेन और झुमके सहित उनके मिनिमलिस्ट एक्सेसरीज़ ने आउटफिट को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट किया।

#WATCH | President Droupadi Murmu feeds Union Finance Minister Nirmala Sitharaman the customary 'dahi-cheeni' (curd and sugar) ahead of her Budget presentation.



Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will present her 8th consecutive #UnionBudget, today in Parliament



(Source… pic.twitter.com/jZz2dNh59O