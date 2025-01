Budget 2025: आज से संसद में शुरू बजट सत्र, राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण से शुरुआत; वित्त मंत्री पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण

Budget 2025: संसद का केंद्रीय बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। शुक्रवार, 31 जनवरी को सदन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना भाषण देंगी जिसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुबह 11 बजे संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाएगा। इसके बाद, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उस समय आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी, जब दिन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही कुछ समय के लिए बैठेंगी।

मालूम हो कि वित्त मंत्री शनिवार को अपना 8वां सीधा बजट पेश करेंगी और फिर दोनों सदन सोमवार को राष्ट्रपति मुर्मू के संसद में अभिभाषण पर चर्चा करेंगे।

संसदीय बुलेटिन के अनुसार, बजट सत्र दो चरणों में होगा। संसद के बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी को शुरू होगा, 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा और 13 फरवरी को समाप्त होगा।

इसके अनुसार, सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च को शुरू होगा और 4 अप्रैल को समाप्त होगा। बुलेटिन में कहा गया है, "राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा- राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तीन दिन, यानी सोमवार, 3 फरवरी; मंगलवार, 4 फरवरी; और गुरुवार, 6 फरवरी 2025 (6 फरवरी, 2025 को उत्तर) अनंतिम रूप से आवंटित किए गए हैं, जिसे एक सदस्य द्वारा पेश किया जाएगा और दूसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।"

लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा

जैसा कि परंपरा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले वित्तीय वर्ष - 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुति से एक दिन पहले संसद में अर्थव्यवस्था की पूर्व-बजट विस्तृत स्थिति का दस्तावेज पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में दोपहर 12 बजे और राज्यसभा में दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा।

आर्थिक सर्वेक्षण क्या है:

वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार और मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया गया आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज़, 2024-25 (अप्रैल-मार्च) के लिए अर्थव्यवस्था की स्थिति और विभिन्न संकेतकों और अगले वित्त वर्ष के लिए कुछ दृष्टिकोण प्रदान करता है।

Waqf Bill among 19 legislations on government's agenda for Parliament's budget session; opposition parties highlight their issues



Read @ANI Story l https://t.co/osODS1csKC#UnionBudget2025#WaqfAmendmentBill#Parliament#EconomicSurveypic.twitter.com/ywdMZHcgf1