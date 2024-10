BUDGAM-GANDERBAL OMAR ABDULLAH Parinam: उमर अब्दुल्ला को बड़ी बढ़त, गांदरबल में 2281 और बडगाम में 4511 से आगे

Highlights इल्तिजा मुफ्ती शुरुआती रुझानों के अनुसार श्रीगुफवाड़ा-बिजबेहरा सीट पर पीछे हैं। नेका के बशीर अहमद वीरी से 1,842 से अधिक मतों से पीछे हैं। इरफान सुल्तान पंडितपुरी से 455 मतों से पीछे हैं।

BUDGAM-GANDERBAL OMAR ABDULLAH lead J&K Vidhan Sabha Chunav Parinam Live: जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के लिए डाले गए मतों की गणना मंगलवार को जारी है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के नेता उमर अब्दुल्ला बडगाम और गांदरबल दोनों सीट पर आगे हैं, जबकि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की इल्तिजा मुफ्ती शुरुआती रुझानों के अनुसार श्रीगुफवाड़ा-बिजबेहरा सीट पर पीछे हैं। निर्वाचन आयोग के रुझानों के अनुसार, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन भी दो सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और हंदवाड़ा सीट पर 390 मतों के मामूली अंतर से आगे हैं, जबकि कुपवाड़ा सीट पर वह पीछे हैं। बडगाम में अब्दुल्ला 4511 मतों से जबकि गांदरबल में वह 2281 मतों से आगे हैं।

They haven’t extended support, they haven’t offered support and we don’t know what the voters have decided yet, so I really wish we could put a lid on all this premature speculation for the next 24 hours. https://t.co/jc9KLPPVUU — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 7, 2024

Counting day 7K done. Last time around it didn’t end well for me personally. InshaAllah this time around it will be better. pic.twitter.com/TUkjLtVKGn— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 8, 2024

The man goes to Delhi for 24 hours and comes back to play straight in to the hands of the BJP. The BJP would like nothing more than to extend central rule in J&K if they aren’t in a position to form a government. https://t.co/d2AK2r6Mjm— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 7, 2024

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, नेका के बशीर अहमद वीरी से 1,842 से अधिक मतों से पीछे हैं। लोकसभा सदस्य शेख अब्दुल राशिद के भाई शेख खुर्शीद, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार इरफान सुल्तान पंडितपुरी से 455 मतों से पीछे हैं। अपनी पार्टी के संस्थापक अल्ताफ बुखारी भी चानपोरा निर्वाचन क्षेत्र में पीछे हैं, जहां नेकां के मुश्ताक ने बढ़त बना ली है।

