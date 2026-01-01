बृहन्मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2026ः उद्धव ठाकरे को झटका, बीजेपी में शामिल शीतल देवरुखकर-शेठ
Brihanmumbai Municipal Corporation Elections 2026: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लीं।
मुंबईः बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उबाठा) को झटका देते हुए पार्टी की उपनेता शीतल देवरुखकर-शेठ ने बृहस्पतिवार को संगठन से इस्तीफा दे दिया। देवरुखकर-शेठ पार्टी की विभिन्न पहलों पर आदित्य ठाकरे के साथ मिलकर काम कर चुकी हैं। शिवसेना (उबाठा) छोड़ने की घोषणा करते हुए देवरुखकर-शेठ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लीं। उनके इस्तीफे पत्र की एक प्रति है।
बीएमसी के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन की जाएगी। देवरुखकर-शेठ, शिवसेना (उबाठा) की युवा शाखा युवा सेना की वरिष्ठ नेता रही हैं। वह इसकी कोर कमेटी की सदस्य थीं और आदित्य ठाकरे की करीबी सहयोगियों में गिनी जाती थीं।
वह मुंबई विश्वविद्यालय की शीर्ष शासकीय निकाय सीनेट की भी सदस्य हैं। सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने उन्हें बीएमसी चुनाव के लिए तैयारी करने को कहा था और उन्हें उम्मीदवार घोषित करना भी तय माना जा रहा था। हालांकि, उनका नाम शिवसेना (उबाठा) की किसी भी उम्मीदवार सूची में शामिल नहीं किया गया।