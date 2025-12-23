बृहन्मुंबई महानगरपालिका 2026ः 23 से 30 दिसंबर तक भरे जाएंगे नामाकंन पत्र, 31 दिसंबर को छंटनी और 2 जनवरी नाम वापस ले सकेंगे

Highlights बीएमसी का 2025-26 का बजट 74,000 करोड़ रुपये का है। 23 चुनाव कार्यालयों के कामकाज के बारे में जानकारी दी। वार्ड के लिए अपना गठबंधन और उम्मीदवार तय नहीं किए हैं।

मुंबईः बहु प्रतीक्षित बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हो गयी, जबकि प्रमुख राजनीतिक दलों ने अभी तक अपने गठबंधन और उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। एशिया के सबसे बड़े नगर निकाय के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और नतीजे अगले दिन घोषित किए जाएंगे।

बीएमसी का 2025-26 का बजट 74,000 करोड़ रुपये का है। अधिकारियों ने बताया कि बीएमसी आयुक्त और राज्य द्वारा नियुक्त प्रशासक भूषण गगरानी ने नगर निकाय के मुख्यालय में अलग-अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें चुनाव से जुड़े कामों को आसान बनाने के लिए मुंबई भर में बनाए गए 23 चुनाव कार्यालयों के कामकाज के बारे में जानकारी दी।

सोमवार शाम को नगर निकाय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, नामाकंन प्रक्रिया, कागज़ों की जांच, चुनाव खर्च और चुनावों के अन्य कानूनी व तकनीकी पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गयी है। नामाकंन पत्र 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक भरे जा सकते हैं, जबकि नामांकन पत्रों की छंटनी 31 दिसंबर को होगी और दो जनवरी नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है।

आम आदमी पार्टी (आप) को छोड़कर ज़्यादातर बड़े राजनीतिक दलों ने अभी तक 227 नगर निकाय वार्ड के लिए अपना गठबंधन और उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। ‘आप’ ने 21 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है और पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल तथा मनीष सिसोदिया समेत 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है। अविभाजित शिवसेना ने करीब दो दशकों तक बीएमसी पर राज किया, जिसमें भाजपा उसकी सहयोगी रही।

