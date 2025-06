Monsoon session: संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक, देखिए शेयडूल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला सत्र

नई दिल्लीः संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा साढ़े तीन महीने के ब्रेक के बाद 21 जुलाई को सुबह 11 बजे बुलाए जाने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद संसद का यह पहला सत्र होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारत के सटीक हमला किया था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने इन तारीखों की सिफारिश की है।

"Parliamentophobia (noun). My word for the acute condition of a (Modi) government who have a morbid fear of facing Parliament. Running away from a Special Session," posts TMC leader Derek O'Brien (@derekobrienmp) after govt announces dates for Monsoon Session amid demands for… pic.twitter.com/sJzxiBORo6