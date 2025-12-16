हैदराबाद का रहने वाला था बोंडी बीच शूटर साजिद अकरम, उसका बेटा ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, तेलंगाना पुलिस ने की पुष्टि
By रुस्तम राणा | Updated: December 16, 2025 17:46 IST2025-12-16T17:46:08+5:302025-12-16T17:46:35+5:30
यह स्पष्टीकरण उन पहले की मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें गलती से अकरम की राष्ट्रीयता पाकिस्तानी बताई गई थी।
हैदराबाद: तेलंगाना पुलिस ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुई जानलेवा गोलीबारी के दो आरोपियों में से एक साजिद अकरम मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला था और 1998 में ऑस्ट्रेलिया चला गया था। यह स्पष्टीकरण उन पहले की मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें गलती से अकरम की राष्ट्रीयता पाकिस्तानी बताई गई थी।
तेलंगाना पुलिस द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसार, 50 साल के साजिद अकरम और उनके 24 साल के बेटे नवीद अकरम ने 14 दिसंबर को बोंडी बीच पर एक सार्वजनिक हनुक्का उत्सव के दौरान हमला किया, जिसमें 15 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी इस घटना को आतंकवादी हमला मान रहे हैं, और शुरुआती जांच से पता चलता है कि बाप-बेटे की जोड़ी ISIS की विचारधारा से प्रेरित थी। हमले के दौरान हमलावरों में से एक मारा गया।
पुलिस ने बताया कि साजिद अकरम ने हैदराबाद से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री पूरी की थी और लगभग 27 साल पहले नौकरी की तलाश में ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। बाद में उन्होंने यूरोपीय मूल की एक महिला वेनेरा ग्रोसो से शादी कर ली और ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से बस गए। साजिद के पास अभी भी भारतीय पासपोर्ट है, जबकि उनके बेटे नवीद और बेटी का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और वे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं।
तेलंगाना पुलिस ने बताया कि माइग्रेट करने के बाद अकरम का हैदराबाद में अपने परिवार से बहुत कम संपर्क था और वह प्रॉपर्टी के मामलों और परिवार से मिलने जैसे निजी कारणों से सिर्फ़ छह बार भारत आया था। बताया जाता है कि रिश्तेदारों को उसकी किसी भी कट्टरपंथी सोच या गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
पुलिस ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अकरम का तेलंगाना में कोई क्रिमिनल या खराब रिकॉर्ड नहीं था और दावा किया कि उसका कट्टरपंथी होना भारत से जुड़ा नहीं था। अधिकारियों ने मीडिया और जनता से अपील की कि ऑस्ट्रेलिया में जांच जारी रहने तक अटकलों से बचें।