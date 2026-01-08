बीएमसी चुनाव 2026ः समाधान सवरणकर के पास 46.59 करोड़, अरुण गावली की बेटी गीता के पास 7.26 करोड़ और किशोरी पेडनेकर के पास 5.26 करोड़ रुपये की संपत्ति

Highlights शिवसेना उम्मीदवार समाधान सवरणकर, जो पूर्व विधायक सदा सवरणकर के पुत्र हैं। पूर्व विधायक यामिनी जाधव के पास 14.57 करोड़ रुपये की संपत्ति है। 4.69 करोड़ रुपये की अचल और 57 लाख रुपये की चल संपत्ति की घोषणा की है।

मुंबईः राज्य चुनाव आयोग की ओर से अपलोड किए गए हलफनामों में आगामी बृहन् मुंबई महानगरपालिका चुनावों में पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर सहित कई प्रमुख उम्मीदवारों ने 2017 से अपनी संपत्ति में भारी वृद्धि घोषित की है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में 227 वार्ड हैं जिनके लिए लगभग 1,700 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, चुनाव 15 जनवरी को होने हैं। मध्य मुंबई के लोअर परेल (वार्ड 199) से चुनाव लड़ रही शिवसेना (उबाठा) की उम्मीदवार और पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर ने 5.26 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति घोषित की है, जो 2017 में घोषित की गई 1.61 करोड़ रुपये की संपत्ति से 226 प्रतिशत अधिक है। पेडनेकर 2019 से 2022 तक मुंबई की महापौर रहीं । उन्होंने 4.69 करोड़ रुपये की अचल और 57 लाख रुपये की चल संपत्ति की घोषणा की है।

शिवसेना (शिंदे गुट) के उम्मीदवार समाधान सवरणकर, जो पूर्व विधायक सदा सवरणकर के पुत्र हैं और दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, ने 46.59 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है, जो 2017 में 9.43 करोड़ रुपये की तुलना में 394 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। शपथ पत्र के अनुसार शिवसेना उम्मीदवार व्यवसायी हैं और उनके पास 40.59 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति के साथ-साथ पर्याप्त चल संपत्ति भी है।

पूर्व विधायक यामिनी जाधव, मझगांव क्षेत्र के वार्ड 209 से शिवसेना उम्मीदवार हैं और पूर्व पार्षद और बीएमसी की स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष यशवंत जाधव की पत्नी हैं। उनके पास 14.57 करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिसमें 11.28 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और 3.28 करोड़ रुपये की चल संपत्ति शामिल है।

इससे पहले 2024 में जब उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने 10.10 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति घोषित की थी तथा 52 लाख रुपये के ऋण की जानकारी दी थी। गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गावली की बेटी गीता गावली भायखला-अग्रीपाड़ा क्षेत्र (वार्ड 212) से चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने 7.26 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है, जिसमें 4.70 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है, जबकि 2019 के विधानसभा चुनावों के दौरान उनके पास 3.38 करोड़ रुपये की संपत्ति थी।

भाजपा नेता किरीट सोमैया के पुत्र और पूर्व पार्षद नील सोमैया (35) ने 9.89 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति घोषित की है, जो 2017 में 1.99 करोड़ रुपये की तुलना में 400 प्रतिशत की वृद्धि है। हलफनामे के अनुसार, उनकी संपत्ति में 5.72 करोड़ रुपये की चल और 4.16 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है।

Web Title: BMC Elections 2026 Samadhan Savarkar assets worth Rs 46-59 crore,Arun Gawli's daughter Geeta assets Rs 7-26 crore Kishori Pednekar assets worth Rs 5-26 crore