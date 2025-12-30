बीएमसी चुनाव 2026ः भाजपा में परिवारवाद?, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के भाई मकरंद, भाभी हर्षिता और चचेरी बहन गौरवी को टिकट?, इस वार्ड से प्रत्याशी?

Highlights भाजपा बार-बार यह दावा करती रही है कि वह वंशवादी राजनीति का विरोध करती है। पार्टी निश्चित रूप से इन सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखेगी। तीनों उम्मीदवार अध्यक्ष की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।

मुंबईः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मौजूदा विधायकों और सांसदों के रिश्तेदारों को टिकट नहीं देने के अपने ही रुख के विपरीत जाते हुए मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के परिवार के तीन सदस्यों को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। राहुल नार्वेकर ने हालांकि इन उम्मीदवारों के अपने-अपने वार्डों में प्रदर्शन का हवाला देते हुए पार्टी के इस फैसले का समर्थन किया। भाजपा ने बीएमसी चुनाव में नार्वेकर के भाई व पूर्व पार्षद मकरंद नार्वेकर, भाभी हर्षिता नार्वेकर और चचेरी बहन गौरवी शिवलकर-नार्वेकर को मैदान में उतारा है।

इस कदम ने लोगों को चौंका दिया क्योंकि भाजपा बार-बार यह दावा करती रही है कि वह वंशवादी राजनीति का विरोध करती है। राहुल नार्वेकर ने कहा, “मकरंद और हर्षिता अपने-अपने वार्डों में अच्छा काम करते हैं, जिस कारण उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाला कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के पास इन सीट पर जीत हासिल करने का कोई मौका है।

पार्टी निश्चित रूप से इन सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखेगी।” पार्टी सूत्रों के अनुसार, तीनों उम्मीदवार अध्यक्ष की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा और मतगणना अगले दिन होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि मंगलवार है और दो जनवरी तक नाम वापस लिया जा सकता है।

