BMC Elections: "मस्जिद शहीद करने वालों के खिलाफ वोट दो, बीजेपी के खिलाफ वोट दो", नितेश राणे ने वीडियो शेयर करते हुए पूछा 'ये वोट जिहाद' नहीं, तो और क्या है?

मुंबई: महाराष्ट्र में होने वाले 2026 के नगर निगम चुनावों के प्रचार के लिए अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं, ऐसे में महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे द्वारा शेयर किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मुस्लिम पुरुष लोगों से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के खिलाफ वोट देने की अपील कर रहे हैं। राणे ने सवाल उठाते हुए पूछा, "अगर यह 'वोट जिहाद' नहीं है, तो और क्या है?"

राने द्वारा शेयर किए गए वीडियो में, मुस्लिम आदमी घर-घर जाकर नारे लगाते दिख रहे हैं, "जागो, और उस आदमी के खिलाफ वोट दो जिसने अज़ान रोकी। नंबर 4 को वोट दो। बीजेपी के खिलाफ वोट दो। उठो सोने वालों, उठो। अगर अभी नहीं तो कब जागोगे? (बीजेपी के खिलाफ वोट दो। उठो, सब जो सो रहे हो।" हालांकि, यह वीडियो कहाँ और किस इलाके में शूट किया गया था, यह अभी पता नहीं चला है।

If this is not “vote jihad” then what is it ? pic.twitter.com/aNrEctlIh3 — Nitesh Rane (@NiteshNRane) January 13, 2026

इससे पहले 6 जनवरी को, राणे ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को एक भड़काऊ और आपत्तिजनक चेतावनी दी थी। एक पब्लिक मीटिंग में बोलते हुए, राणे ने बहुत ही भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया, और ओवैसी को उनके "पजामे के नाड़े" से खींचकर "लव जिहाद" के कथित असर दिखाने की धमकी दी। बीएमसी चुनाव 2026 से पहले उनके इस विवादित बयान का एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है।

बीएमसी चुनाव और राज्य में दूसरे नगर निकाय चुनाव 15 जनवरी को एक ही फेज में होंगे, और वोटों की गिनती और नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। इसके लिए 2,600 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जो 2024 के महाराष्ट्र राज्य विधानसभा चुनावों में इस्तेमाल किए गए 2,300 बूथों से 300 ज़्यादा हैं।

भीड़ कम करने और पूरे शहर में बिना किसी रुकावट के वोटिंग सुनिश्चित करने के लिए सरकारी, सहकारी और प्राइवेट जगहों पर लगभग 10,231 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। करीब नौ साल बाद हो रहे इस नगर निगम चुनाव में 15 जनवरी को लगभग 1,03,44,315 वोटर अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे और 1,700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। कुल 10,231 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 4,704 सरकारी जगहों पर, 782 सहकारी समितियों के अंदर और बाकी 5,125 प्राइवेट जगहों पर हैं।

