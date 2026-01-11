BMC Elections 2026: उद्धव ठाकरे के करीबी दगडू सकपाल ने बदला पाला, नगर निकाय चुनाव से पहले शिंदे गुट में हुए शामिल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 11, 2026 13:03 IST2026-01-11T13:01:56+5:302026-01-11T13:03:26+5:30

BMC Elections 2026: पूर्व विधायक का शिवसेना में शामिल होना शिंदे के लिए अहम माना जा रहा है, जो ठाकरे के गढ़ में अपनी पार्टी की पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

BMC Elections 2026 Former MLA and Thackeray close aide Dagdu Sakpal joins Shinde faction ahead of civic polls | BMC Elections 2026: उद्धव ठाकरे के करीबी दगडू सकपाल ने बदला पाला, नगर निकाय चुनाव से पहले शिंदे गुट में हुए शामिल

BMC Elections 2026: उद्धव ठाकरे के करीबी दगडू सकपाल ने बदला पाला, नगर निकाय चुनाव से पहले शिंदे गुट में हुए शामिल

BMC Elections 2026: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (उबाठा) को झटका देते हुए पूर्व विधायक दगडू सकपाल रविवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। सकपाल मुंबई के लालबाग–परेल–सेवरी क्षेत्र से कई बार विधायक रह चुके हैं। यह इलाका पिछले पांच दशकों से अधिक समय से ठाकरे परिवार का गढ़ माना जाता है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में उनका शामिल होना प्रतीकात्मक माना जा रहा है, क्योंकि अजय चौधरी 2014 से इस क्षेत्र से विधायक हैं। लेकिन नगर निकाय चुनावों से पहले एक पूर्व विधायक का शिवसेना में शामिल होना शिंदे के लिए अहम माना जा रहा है, जो ठाकरे के गढ़ में अपनी पार्टी की पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

पिछले सप्ताह शिंदे की सकपाल से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उनके पाला बदलने की अटकलें तेज हो गई थीं। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निकायों के चुनाव के लिए 15 जनवरी को मतदान होना है। 

Web Title: BMC Elections 2026 Former MLA and Thackeray close aide Dagdu Sakpal joins Shinde faction ahead of civic polls

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :BMCShiv Sena-BJPUddhav Thackerayबृहन्मुंबई महानगरपालिकाउद्धव ठाकरे