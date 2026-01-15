BMC Elections 2026: 'मिटने वाली स्याही' विवाद के बीच मुंबई और अन्य नगर निकायों में लगभग 50% हुआ मतदान

BMC Elections 2026: गुरुवार को मुंबई और महाराष्ट्र की 28 दूसरी नगर पालिकाओं में करीब 50 प्रतिशत वोटिंग हुई। यह सब ऐसे समय हुआ जब इस बात पर बड़ा विवाद चल रहा था कि वोटरों की उंगलियों पर लगाई गई स्याही आसानी से हटाई जा सकती है। शाम 5.30 बजे वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद, राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे ने कहा कि 29 नगर निकायों में वोटिंग 46-50 प्रतिशत के बीच रही। एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि वोटिंग के सही आंकड़े बाद में घोषित किए जाएंगे।

2017 के चुनावों में, मुंबई में वोटिंग परसेंटेज 55.53 था, जबकि 26 कॉर्पोरेशनों में औसत वोटिंग 56.35 परसेंट थी - जालना और इचलकरंजी नगर निगमों में पहली बार चुनाव हुए थे। गुरुवार को सबकी नज़रें मुंबई पर थीं, जहाँ बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन भारत की सबसे बड़ी और सबसे अमीर सिविक बॉडी पर कंट्रोल के लिए फिर से एक हुए ठाकरे भाइयों के साथ कड़ी टक्कर में था।

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC), जिसका सालाना बजट ₹74,400 करोड़ से ज़्यादा है, में चार साल की देरी के बाद, नौ साल बाद हुए चुनावों में 227 सीटों के लिए 1,700 उम्मीदवार मैदान में थे। चुनावों की देखरेख के लिए पूरे मुंबई में 25,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। 29 नगर निकायों में 893 वार्डों की 2,869 सीटों के लिए वोटिंग सुबह 7.30 बजे शुरू हुई और शाम 5.30 बजे खत्म हुई। कुल 3.48 करोड़ वोटर 15,931 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के लिए योग्य थे।

मुंबई के बाहर मल्टी-मेंबर वार्ड

मुंबई को छोड़कर, बाकी 28 शहरी निकायों में मल्टी-मेंबर वार्ड हैं। वोटों की गिनती 16 जनवरी को सुबह 10 बजे शुरू होगी। BMC चुनावों में COVID-19 महामारी, OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और वार्डों के सीमांकन से जुड़े मुद्दों के कारण काफी देरी हुई। पिछले BMC चुनाव 2017 में हुए थे। पार्षदों का कार्यकाल 7 मार्च 2022 को खत्म हो गया था, और उसके बाद चुनाव समय पर नहीं हो पाए, जिसके कारण नगर निकाय को एक प्रशासक के अधीन कर दिया गया।

गुरुवार सुबह वोटिंग शुरू होते ही, सोशल मीडिया पर आम वोटरों, नेताओं और कुछ मीडियाकर्मियों के ऐसे वीडियो भर गए, जिनमें वे वोट देने के बाद अपनी उंगलियों पर लगी 'न मिटने वाली' स्याही को एसीटोन से मिटाते दिख रहे थे। हालांकि, राज्य चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और ऐसे दावे फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी।

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नगर निगम चुनावों में गड़बड़ी का आरोप लगाया, इसे लोकतंत्र की हत्या की कोशिश बताया, और वोटरों से BJP के "क्रूर, धोखेबाज, भ्रष्ट और तानाशाह शासन" को हटाने की अपील की। ​​उद्धव और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख हैं, ने कई मुद्दों पर राज्य चुनाव आयोग को निशाना बनाया, साथ ही यह भी दावा किया कि वोटरों की उंगलियों पर इस्तेमाल की गई स्याही आसानी से मिटाई जा सकती है।

