BMC Elections 2026: नागपुर में वोट डालने के बाद RSS प्रमुख भागवत बोले- NOTA का मतलब ‘अवांछित उम्मीदवारों’ को बढ़ावा देना

By अंजली चौहान | Updated: January 15, 2026 09:19 IST2026-01-15T09:18:31+5:302026-01-15T09:19:46+5:30

BMC Elections 2026: पिछले NMC चुनावों में, BJP ने कुल 151 सीटों में से 108 सीटें जीतीं, कांग्रेस ने 28, BSP ने 10, शिवसेना (तब अविभाजित) ने 2 और NCP (अविभाजित) ने 1 सीट जीती थी।

BMC Elections 2026 After casting his vote in Nagpur RSS chief Bhagwat said NOTA means promoting undesirable candidates | BMC Elections 2026: नागपुर में वोट डालने के बाद RSS प्रमुख भागवत बोले- NOTA का मतलब ‘अवांछित उम्मीदवारों’ को बढ़ावा देना

BMC Elections 2026: नागपुर में वोट डालने के बाद RSS प्रमुख भागवत बोले- NOTA का मतलब ‘अवांछित उम्मीदवारों’ को बढ़ावा देना

BMC Elections 2026: महाराष्ट्र में गुरुवार को 29 नगर निगमों में बड़े पैमाने पर निकाय चुनावों के लिए वोटिंग हो रही है। पिछले साल के विधानसभा चुनावों में सत्ताधारी महायुति की शानदार जीत के बाद ठाकरे भाइयों के साथ-साथ बीजेपी-शिवसेना गठबंधन के लिए भी यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं।

BMC में, चार साल की देरी के बाद 227 सिंगल-मेंबर वार्ड के लिए लगभग 1,700 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। BJP के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन का सामना ठाकरे चचेरे भाई राज और उद्धव के एकजुट मोर्चे से था, जो 2022 में शिवसेना में बंटवारे के बाद उनके प्रभाव की परीक्षा थी। मुंबई के सिंगल-मेंबर वार्ड के विपरीत, अन्य निगमों में मल्टी-मेंबर वार्ड का इस्तेमाल होता है।

16 जनवरी (शुक्रवार) को वोटों की गिनती होगी, जिसमें राजनीतिक दांव बहुत ऊंचे हैं। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, खासकर उन इलाकों में जहां 15 जनवरी को 29 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं, स्कूलों और कॉलेजों के बंद रहने की उम्मीद है, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है।

इस बीच, नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए भागवत ने कहा कि NOTA का विकल्प चुनने से अप्रत्यक्ष रूप से एक अवांछित उम्मीदवार को बढ़ावा मिलता है।
उन्होंने कहा, "NOTA का मतलब है कि आप सभी को खारिज कर देते हैं, और ऐसा करके, हम एक ऐसे व्यक्ति को बढ़ावा देते हैं जो नहीं चाहिए।"

उन्होंने कहा कि NOTA लोगों को अपनी नाखुशी व्यक्त करने के लिए दिया गया एक विकल्प है, लेकिन किसी को वोट देना बेहतर है बजाय इसके कि किसी को भी वोट न दिया जाए।

Web Title: BMC Elections 2026 After casting his vote in Nagpur RSS chief Bhagwat said NOTA means promoting undesirable candidates

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :BMCmohan bhagwatNagpurMaharashtra BJPबृहन्मुंबई महानगरपालिकामोहन भागवतनागपुर