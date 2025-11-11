लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद, दिल्ली यातायात पुलिस ने जारी किया परामर्श, अमित शाह की मीटिंग, जानें अपडेट

November 11, 2025

Delhi Blast:  लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक यातायात सिग्नल पर धीमी गति से चल रही एक कार में हुए उच्च-तीव्रता वाले विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई। इस विस्फोट में 20 लोग घायल भी हुए तथा कई वाहन जलकर खाक हो गए।

Highlightsसुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद है। सभी अन्य स्टेशन सामान्य रूप से चालू हैं।पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे सुबह छह बजे से अगले आदेश तक इन मार्गों पर जाने से बचें।राष्ट्रीय राजधानी में हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

नई दिल्लीः दिल्ली में विस्फोट के एक दिन बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन यात्री सेवाओं के लिए मंगलवार को बंद कर दिया गया और इस क्षेत्र में यातायात पाबंदियां भी लागू की गई हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सोमवार शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से चल रही एक कार में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से नौ लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हो गए। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने ‘एक्स’ पर एक ‘पोस्ट’ में कहा, “सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद है। सभी अन्य स्टेशन सामान्य रूप से चालू हैं।”

 

दिल्ली यातायात पुलिस ने एक परामर्श जारी करते हुए बताया कि नेताजी सुभाष मार्ग पर छत्ता रेल कट से सुभाष मार्ग कट तक आने-जाने के दोनों मार्गों और सर्विस रोड पर प्रतिबंध लगाए गए हैं तथा मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। यातायात पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे सुबह छह बजे से अगले आदेश तक इन मार्गों पर जाने से बचें।

वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करें। परामर्श में कहा गया है, "नेताजी सुभाष मार्ग पर छत्ता रेल कट से सुभाष मार्ग कट तक किसी भी वाहन को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी।” राष्ट्रीय राजधानी में हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

लाल किले के पास विस्फोट के बाद प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी की गयी : वैष्णव

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लाल किले के पास सोमवार शाम हुए विस्फोट के मद्देनजर सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्होंने विस्फोट में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। वैष्णव ने सोमवार देर रात ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘दिल्ली में हुए विस्फोट से बेहद दुखी हूं।

शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था के साथ हाई अलर्ट जारी किया गया है।’’ विस्फोट के कुछ घंटों बाद उत्तर रेलवे ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) हाई अलर्ट पर हैं और दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के सभी स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

उसने कहा कि नयी दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन और गाजियाबाद जैसे प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और यात्रियों को असुविधा पहुंचाए बिना सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी संभव उपाय किए गए। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया, ‘‘इन स्टेशन पर तैनात सभी रेलवे अधिकारी और सुरक्षाकर्मी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ हाई अलर्ट पर हैं। स्टेशन के प्रवेश द्वार, निकास द्वार और प्लेटफार्म सहित विभिन्न स्थानों पर आरपीएफ कर्मचारियों को तैनात किया गया है।’’

उपाध्याय ने कहा, ‘‘यात्रियों के सामान तथा स्टेशन के आसपास के परिसरों की जांच के लिए कई श्वान दस्तों को तैनात किया गया है।’’ उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि जीआरपी के साथ गहन समन्वय बनाए रखा जा रहा है और रेलवे परिसर तथा आसपास के इलाकों पर सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है।

अधिकारियों ने कहा, ‘‘संदिग्ध व्यवहार वाले व्यक्तियों की गहन तलाशी ली जा रही है।’’ उपाध्याय ने कहा, ‘‘हम सभी यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि वे शांत रहें और सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगे सुरक्षा अधिकारियों के साथ सहयोग करें।’’

