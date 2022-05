भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में औरंगजेब लेन पर 'बाबा विश्वनाथ मार्ग' का बैनर चिपकाया, पुलिस अधिकारी ने हटाया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 20, 2022 07:20 AM

दिल्ली भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष वासु रुखड़ ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब लेन का नाम बदलकर विश्वनाथ मार्ग कर दिया है।

