'भाजपा राष्ट्रीय ध्वज को बदल देगी और भारत को धार्मिक देश बना देगी', बोलीं- महबूबा मुफ्ती

Highlights जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधा है कहा, भाजपा संविधान और राष्ट्रीय ध्वज दोनो बदल देगी महबूबा ने अपनी सोशल मीडिया डीपी में लगाया अमान्य हो चुका जम्मू-कश्मीर का झंडा

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, "आने वाले समय में भाजपा संविधान और धर्मनिरपेक्षता की नींव को खत्म कर देगी जिस पर यह देश खड़ा है। वे इसे एक धार्मिक देश बना देंगे। वे तिरंगे को बदल देंगे जिसे आप गर्व से फहरा रहे हैं और उसकी जगह भगवा झंडा लाएंगे।" महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा, "वे इस देश का झंडा वैसे ही बदल देंगे जैसे उन्होंने जम्मू-कश्मीर का संविधान और झंडा छीन लिया। लेकिन हमने कसम खाई है कि हम अपना झंडा और संविधान वापस लेंगे। हम उन्हें कश्मीर के मुद्दे को हल करने के लिए भी मजबूर करेंगे जिसके लिए लाखों लोगों ने खुद को बलिदान कर दिया।"

In time to come, BJP will finish off even the Constitution & the foundations of secularism on which this country stands. They'll make this a religious country. They'll change the Tiranga, which you are hoisting proudly, and bring in a saffron flag: PDP chief Mehbooba Mufti (1/2) pic.twitter.com/IFRRlzaykl

बता दें कि जम्मू और कश्मीर से धारा 370 समाप्त किए आज पूरे तीन साल हो चुके हैं। महबूबा मुफ्ती जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने का लगातार विरोध करती रही हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा था कि 'आजादी का अमृत महोत्सव'जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने लोगों से दो से 15 अगस्त तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी पर तिरंगा लगाने का अनुरोध किया था। इसके बाद से भाजपा समर्थकों ने अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल फोटो बदल कर तिरंगे की कर दी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने हाथ में तिरंगा पकड़े जवाहर लाल नेहरू की तस्वीर को अपनी प्रोफाइल फोटो बनाई।

उधर महबूबा मुफ्ती ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में ऐसी तस्वीर लगाई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद दिख रहे हैं। साथ में राष्ट्र ध्वज तिरंगा और अब अमान्य हो चुका जम्मू-कश्मीर का झंडा भी दिख रहा है। इस संबंध में महबूबा ने ट्वीट करते हुए कहा, ''मैंने अपनी डीपी बदल डाली, क्योंकि झंडा खुशी और गर्व का प्रतीक है। हमारे राज्य के ध्वज को भारतीय ध्वज से जोड़ा गया था, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इस जुड़ाव को खत्म करके इसे छीन लिया गया। आपने भले ही हमसे हमारा झंडा छीन लिया हो, लेकिन इसे हमारी सामूहिक चेतना से नहीं मिटाया जा सकता है।''

Changed my dp since a flag is a matter of joy & pride.For us our state flag was irreversibly linked to the Indian flag. It was snatched thus breaking away the link. You may have robbed us of our flag but cant erase it from our collective conscience. pic.twitter.com/HZxQROn3fK