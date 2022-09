मैं दिल्ली अंडर गारमेंट्स खरीदने गया था, झारखंड सीएम के छोटे भाई बसंत सोरेन के बयान पर मचा घमासान, भाजपा ने घेरा

Highlights बसंद सोरेन के इस विवादित बयान का वीडियो सोशल पर वायरल हो गया है। बसंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के छोटे पुत्र हैं।

रांचीः झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सत्ता जाने की अटकलों एवं सियासी उथल-पुथल के बीच उनके भाई व दुमका से विधायक बसंत सोरेन ने यह विवादित बयान देकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि वह ‘अंतःवस्त्र’ खरीदने दिल्ली गये थे।

दिल्ली यात्रा को लेकर जब पत्रकारों ने बसंत सोरेन से पूछा कि अभी आप कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, क्या कोई खास वजह थी? इस पर उन्होंने कहा, ‘‘मेरे अंडरगारमेंट्स (अंत:वस्त्र) खत्म हो गए थे, इसलिए उन्हें खरीदने मैं दिल्ली गया था।’’ उनके इस विवादित बयान का वीडियो सोशल पर वायरल हो गया है, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पायी है।

#WATCH | Dumka: "I had run out of undergarments, so I went to Delhi to purchase them. I get them from there," says JMM MLA and Jharkhand CM Hemant Soren's brother, Basant Soren when asked about his visit to Delhi amid recent political unrest in the state.



