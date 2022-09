BMW को लेकर भगवंत मान सरकार के दावे पर भाजपा ने साधा निशाना, कहा- भारत को शर्मसार करना बंद करें

Highlights भाजपा ने पंजाब में एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने की बीएमडब्ल्यू की योजना के बारे में आप सरकार के बयान को लेकर निशाना साधा। पंजाब की भगवंत मान की सरकार ने दावा किया था कि राज्य में बीएमडब्ल्यू वाहनों के कलपुर्जे बनाने का कारखाना लगाने को लेकर राजी हुई है। बीएमडब्ल्यू ने कहा कि उसकी पंजाब में विनिर्माण गतिविधियां बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

चंडीगढ़: पंजाब में एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने की बीएमडब्ल्यू की योजना के बारे में आप सरकार के बयान को लेकर भाजपा ने पार्टी पर निशाना साधा। दरअसल, पंजाब की भगवंत मान की सरकार ने दावा किया था कि राज्य में बीएमडब्ल्यू वाहनों के कलपुर्जे बनाने का कारखाना लगाने को लेकर राजी हुई है। हालांकि, बीएमडब्ल्यू ने कहा कि उसकी पंजाब में विनिर्माण गतिविधियां बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा, "कट्टर झूठे! आप- और अधिक प्रोपोगेन्डा, लेकिन इस बार बीएमडब्ल्यू ने दुष्प्रचार का भंडाफोड़ किया! (मान साहब और केजरीवाल सिर्फ ठेका खोल सकते हैं- बीएमडब्ल्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपके बाद की नहीं है- भारत को शर्मसार करना बंद करें।)

जर्मन लग्जरी ऑटोमोबाइल कंपनी बीएमडब्ल्यू ने बुधवार को पंजाब सरकार के उस दावे का खंडन किया कि कंपनी राज्य में एक नया प्लांट लगाने की योजना बना रही है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया, "बीएमडब्ल्यू ग्रुप इंडिया की पंजाब में अतिरिक्त विनिर्माण परिचालन स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। कारों और मोटरसाइकिलों के साथ भारत में बीएमडब्ल्यू समूह की गतिविधियों में इसके प्रीमियम ग्राहकों के लिए वित्तीय सेवाएं शामिल हैं।"

The efforts of CM @BhagwantMann to rope in major investments from Germany bore fruit as leading auto giant @BMW agreed to set up its auto part manufacturing unit in state. CM showcased Punjab govt’s exemplary work to promote industry after which BMW agreed to set up unit in state pic.twitter.com/dzDVneQdRD