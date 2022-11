श्रद्धा वालकर हत्याकांड: आप पर बरसे भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, कहा- आफताब पूनावाला संग मेरे रिश्ते को साबित करने पर मैं...

Highlights श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफताब पूनावाला से कनेक्शन होने को लेकर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आप पर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी 24 घंटे के अंदर यह साबित कर देती है कि वह आफताब के रिश्तेदार हैं तो वह राजनीति छोड़ देंगे। श्रद्धा द्वारा आफताब पर शादी के लिए दबाव डालने के बाद आफताब अमीन पूनावाला को अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

नई दिल्ली: अपनी 'लिव-इन पार्टनर' श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफताब पूनावाला से कनेक्शन होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी (आप) पर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी 24 घंटे के अंदर यह साबित कर देती है कि वह आफताब के रिश्तेदार हैं तो वह राजनीति छोड़ देंगे।

मंगलवार को शहजाद पूनावाला ने आप नेता नरेश बालियान को कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें सवाल किया गया था कि क्या आफताब पूनावाला का शहजाद पूनावाला के साथ कोई संबंध है। दरअसल, दोनों के उपनाम एक हैं, इस वजह से दोनों को एकसाथ जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में आप विधायक ने मंगलवार को ट्वीट कर लिखा था, "अगर इनके बीच कोई रिश्ता नहीं है तो शहजाद पूनावाला क्यों भाग रहे हैं?"

शहजाद ने ट्वीट का जवाब दिया और कहा कि उनके वकील आप नेता को निराधार, लापरवाह और अपमानजनक बयानों के लिए नोटिस भेजेंगे। इस पर आप नेता ने कहा कि वह कानूनी नोटिस से डरने वाले नहीं हैं और वह श्रद्धा वाकर के लिए न्याय के लिए आवाज उठाएंगे। वहीं, अब शहजाद ने बुधवार को कहा कि अगर आप नेता 24 घंटे के भीतर साबित कर सकते हैं कि शहजाद आफताब से संबंधित हैं, तो वह राजनीति छोड़ देंगे।

My detailed statement on AAP & Naresh Balyan tweet

1) Civil & Criminal Legal proceedings initiated

2) If in 24 hours AAP provides evidence of “my rishta” with Aftab I will quit politics- IF NOT , ARVIND KEJRIWAL must resign

3) I am ready for LIE DETECTOR TEST- IS AK ready too? pic.twitter.com/udzEe27J8p