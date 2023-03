सुखजिंदर रंधावा के 'पीएम मोदी को खत्म करो' वाले बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा- कांग्रेस ने सभी हदें पार कर दीं

Highlights सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, "अगर अडानी और अंबानी को हटाना है, तो पहले मोदी को खत्म करो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि वह देश को बर्बाद कर रहे हैं और केंद्र में भाजपा देश को बेच रही है

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति बनाने पर सहमत नहीं होने पर कांग्रेस ने सोमवार को भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सभा को संबोधित करते हुए सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, "अगर अडानी और अंबानी को हटाना है, तो पहले मोदी को खत्म करो ... फिर भाजपा को हराओ।"

रंधावा ने कहा कि हर कोई अडानी के बारे में बात कर रहा था जबकि उन्हें पीएम मोदी के बारे में बात करनी चाहिए। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि वह देश को बर्बाद कर रहे हैं और केंद्र में भाजपा देश को बेच रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई अडानी से नहीं बल्कि सीधे बीजेपी से है। कांग्रेस नेता ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने मामले की जांच की मांग करते हुए दावा किया, ''आज तक यह पता नहीं चल पाया है कि जवान कैसे शहीद हुए।''

कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, "एक बार फिर, कांग्रेस ने सभी हदें पार कर दीं - जैसे राजा पटेरिया लोगों को मोदी को खत्म करने के लिए उकसाते हैं और पुलवामा पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं।" भाजपा नेता ने पूछा, क्या कांग्रेस उन्हें बर्खास्त करेगी या इनाम देगी और उनके बयान को सही ठहराएगी?

Sukhjinder Singh Randhawa, in-charge of Rajasthan Congress:



“अपनी लड़ाई भूल जाओ पहले मोदी को ख़त्म करो”



मोदी ने चुनाव जीतने के लिए कहीं पुलवामा हमला तो नहीं करवा दिया जाँच कराओ”



Once again Congress crosses all limits - like Raja Pateria incites people to finish Modi & gives… https://t.co/zKoheFsB5lpic.twitter.com/47cf52kBgZ