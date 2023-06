भाजपा ने विकास दर 7.2 रहने पर रघुराम राजन और कांग्रेस पर किया पलटवार, जानें क्या कहा

Highlights भाजपा ने कांग्रेस और रघुराम राजन पर पलटवार किया राजन ने कथित तौर पर राहुल गांधी से कहा था कि भारत अगले साल (वित्त वर्ष 2022-23) 5 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि हासिल करने के लिए भाग्यशाली होगा

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की रिपोर्ट जारी होने के बाद अर्थशास्त्री और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व प्रमुख रघुराम राजन और कांग्रेस की आलोचना की। एनएसओ रिपोर्ट में कहा गया कि पूरे वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की विकास दर 7.2 प्रतिशत थी।

दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजन ने कथित तौर पर राहुल गांधी से कहा था कि भारत अगले साल (वित्त वर्ष 2022-23) 5 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि हासिल करने के लिए भाग्यशाली होगा। भाजपा प्रवक्ता अमित मालवीय ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "कांग्रेस के समर्थक 'गंदगी मांगने वाली मक्खियां' जैसे हैं। उन्हें एक साफ कमरा दें और वे गंदगी के उस छोटे से टुकड़े की तलाश करेंगे और ब्लू मर्डर चिल्लाएंगे।"

Raghuram Rajan in this dated conversation (2022) with Rahul Gandhi, sounded less like an economist, and more like Rajdeep Sardesai, when he said, ‘India would be lucky to do 5% GDP growth next year (FY2022-23)’.



Fact is India has registered 7.2% GDP growth in FY2022-23. 7.2%!… pic.twitter.com/8GNENPjYys