गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिए जाने पर जयराम रमेश के बयान पर भाजपा का पलटवार, जानें क्या कहा

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रकाशक गीता प्रेस को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार देने के लिए केंद्र की आलोचना की। फैसले को उपहास बताते हुए कांग्रेस सांसद ने इसकी तुलना हिंदुत्व के विचारक वीडी सावरकर और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को पुरस्कार देने से की। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रमेश के इस बयान पर पलटवार किया।

बता दें कि जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में पत्रकार अक्षय मुकुल द्वारा लिखित गीता प्रेस पर 2015 की एक किताब का भी हवाला दिया, जिसमें दावा किया गया है कि प्रकाशक के महात्मा के साथ तूफानी संबंधों का पता चलता है।

जयराम रमेश ने रविवार को ट्वीट कर लिखा था, "2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर में गीता प्रेस को प्रदान किया गया है जो इस वर्ष अपनी शताब्दी मना रहा है। अक्षय मुकुल द्वारा इस संगठन की 2015 की एक बहुत ही बेहतरीन जीवनी है जिसमें वह महात्मा के साथ इसके तूफानी संबंधों और उनके राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ चल रही लड़ाइयों का पता लगाता है। यह फैसला वास्तव में एक उपहास है और सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है।"

