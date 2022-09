दिल्ली शराब मामले को लेकर भाजपा ने जारी किया स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो, कहा- मनीष सिसोदिया के बचने का कोई रास्ता नहीं

Highlights भाजपा ने शराब मामले को लेकर आप सरकार पर निशाना साधा भाजपा द्वारा स्टिंग वीडियो जारी किया संबित पात्रा ने कहा कि ये ओपन एंड शट मामला है क्योंकि इस वीडियो में खुद मारवाह जी यह सब स्वीकार कर रहे हैं

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को शराब मामले को लेकर आप सरकार पर निशाना साधा और संवाददाता सम्मेलन में एक स्टिंग वीडियो जारी किया। भाजपा नेता संबित पात्रा ने भी दिल्ली में शराब व्यापारियों से न डरने और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कितना कमीशन देने के लिए वीडियो बनाने का आग्रह किया।

पात्रा ने कहा, "अब आपके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है सिसोदिया जी। केजरीवाल जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने लोगों से किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन करने को कहा, ठीक ऐसा ही हुआ। स्टिंग मास्टर केजरीवाल जी के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन हुआ है।" पात्रा ने कथित स्टिंग वीडियो चलाने के बाद कहा, "वीडियो में दिखाया गया तरीका यह है कि 80 फीसदी लाभ केजरीवाल और सिसोदिया और उनके दोस्त को जाएगा।"

अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने आगे कहा, "पहले आप हमें हमारा 80 फीसदी कमीशन दें और फिर 20 फीसदी बेच दें, जैसा कि आप कर सकते हैं, हमें परवाह नहीं है। यही केजरीवाल की नीति रही है। शराब की बोतल के साथ एक बोतल भी मुफ्त दे रहे थे तो मुनाफा कमा रहे थे। गौर कीजिए कि वे कैसे लूट रहे थे।" स्टिंग वीडियो घोटाले के आरोपी नंबर 12 सनी मारवाह के पिता कुलविंदर मारवाह का था।

This video of Kulvinder Marwah, father of Sunny Marwah, accused number 13 in the AAP Liquor scam, blows the lid off every lie Kejriwal and Sisodia have been peddling. Imagine the amount of black money collected by the two from Liquor mafias and middlemen while Delhi suffered… pic.twitter.com/EIyWNLu0fO