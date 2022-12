भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने देर शाम अहमदाबाद में किया रोड शो, इस गर्मजोशी से लोगों ने किया स्वागत, देखें

Highlights जिन सड़कों से पीएम मोदी का काफिला गुजर रहा था।, वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। रोड शो में प्रधानमंत्री भी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते नजर आए। भूपेंंद्र पटेल आज सीएम पद की शपथ लेंगे जिसमें पीएम भी शामिल होंगे।

अहमदाबाद: गुजरात में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद जनता का अभिवानद करने के लिए पीएम मोदी ने रविवार देर शाम अहमदाबाद में रोड शो किया। जिन सड़कों से पीएम मोदी का काफिला गुजर रहा था।, वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सामने आए वीडियो में लोग पीएम का गर्मजोशी से स्वागत करते दिखे। वहीं प्रधानमंत्री भी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन करते नजर आए।

गौरतलब है कि भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 156 सीटों के साथ जीत दर्ज की है। 1960 में राज्य के गठन के बाद किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। भूपेंद्र पटेल आज सीएम पद की शपथ लेंगे। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं। पटेल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं।

Landed in Ahmedabad to a very warm welcome by the people. Tomorrow, will be attending the oath taking ceremony of the new Gujarat Government. pic.twitter.com/CxxJH6xyQl