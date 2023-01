भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकः 2023 में जीतने होंगे नौ राज्यों में चुनाव, नड्डा ने कहा-कार्यकर्त्ता 2024 पर फोकस करें

Highlights रक्षा सौदे आज पूरी ईमानदारी के साथ हो रहे हैं। बॉर्डर रोड 3600 किलोमीटर तक बने हैं। विकसित भारत का जो हमारा संकल्प था वो साकार होता दिख रहा है।

नई दिल्लीः भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा कि 2023 और 2024 हमारे लिए अहम है। 2023 में 9 राज्य में चुनाव हैं और हमें सभी जगह जीत हासिल करनी है। कार्यकर्त्ता 2024 पर अभी से लग जाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए काम करें कि पार्टी 2023 में कोई भी राज्य विधानसभा चुनाव न हारे।

कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 2023 विधानसभा चुनाव होने हैं। पूर्वोत्तर राज्यों-नगालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में सबसे पहले विधानसभा चुनाव होंगे। नौ राज्यों के विधानसभा चुनावों के अलावा, केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव इस साल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि नड्डा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि 2023 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें 9 प्रदेशों में चुनाव लड़ना है। उन्होंने कार्यकारिणी से आह्वान किया कि चुनाव के लिए कमर कस लें, हमें सभी 9 राज्यों में जीत दर्ज करनी है। भाजपा ने 160 हारी सीट पर फोकस करना शुरू किया है।

Delhi | PM gave the mandate that we should identify weak booths and strengthen them & increase outreach. 72,000 booths were identified & today BJP president conveyed in the address that 1.32 lakh booths were reached: BJP leader RS Prasad pic.twitter.com/vJ2WinsOM5