नीतीश कुमार के आरोपों को बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने किया खारिज, कहा- बीजेपी ने उन्हें कई बार केंद्रीय मंत्री, सीएम बनाया

Highlights प्रसाद ने कहा- यह निराधार है कि भाजपा जेडीयू को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी बीजेपी नेता बोले - नीतीश कुमार ऐसा कहकर बिहार की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं उन्होंने 2015 में राजद के साथ जेडीयू के गठबंधन के फैसले पर पूछा सवाल

पटना:

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार के उन आरोपों को खारिज किया है जिसमें उन्होंने भाजपा पर उनकी पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी के सीनियर नेता ने कहा, नीतीश कुमार जा चुके हैं और कह चुके हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने कहा, नीतीश जी हम पूछते हैं कि आप हमारे साथ कैसे और क्यों आए थे? आपने लालू जी को छोड़ा था जब हम लोग चारा घोटाले की लड़ाई लड़ रहे थे। आपने समता पार्टी बनाई थी

उन्होंने कहा, बीजेपी ने उन्हें कई बार केंद्रीय मंत्री बनाया। उन्हें सीएम भी बनाया गया था। उन्होंने 2015 में राजद के साथ गठबंधन पर अपने फैसले पर फिर से विचार क्यों किया और 2017 में भाजपा में आए? मीडिया को संबोधित करते हुए बीजेपी के कद्दावर नेता नेत कहा, 2017 में आपने क्यों कहा कि मैं बहुत असहज हूं क्योंकि तेजस्वी जी अपने ऊपर लगे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं ये आपने खुलकर कहा था।

उन्होंने कहा, 2019 में लोकसभा चुनाव में बिहार में आप नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते और आपके सांसदों की संख्या 16 हो गई है। 2020 के विधानसभा में आपको 43 सीट मिली भाजपा की सीटें आपसे दोगुनी थी फिर भी इसके बदले कोई चर्चा नहीं हुई और आपको मुख्यमंत्री बनाया गया।

भाजपा सांसद ने कहा, नीतीश कुमार ऐसा कहकर बिहार की जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने नीतीश के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह निराधार है कि भाजपा जेडीयू को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी।

Bihar | Nitish Kumar has left and said that BJP was trying to destroy his party...BJP made him a union minister several times. He was also made a CM. Why did he re-think his decision on alliance with RJD in 2015 & came to BJP in 2017?: BJP MP RS Prasad#BiharPoliticspic.twitter.com/MVyMkAGD6J