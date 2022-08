विभाजन की विभीषिका को स्कूलों में पढ़ाया जाए, प्रधानमंत्री मोदी से भाजपा सांसद ने की मांग

Highlights भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने की प्रधानमंत्री से मांग विभाजन की विभीषिका को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए कहा, इतिहास अतीत को जानने, वर्तमान को समझने एवं भविष्य को सुधारने का सबसे सरल माध्यम होता है

नई दिल्ली: 14 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी ने देश के बंटवारे के दर्द को याद करने के लिए 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' मनाया था। इस दिन राजधानी दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में मौन मार्च निकाला था। अब भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और उनसे आग्रह किया है कि स्कूली छात्रों को उनके इतिहास के पाठ्यक्रम के रूप में '14 अगस्त-विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के महत्व को पढ़ाया जाना चाहिए।

भाजपा सांसद ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है, "मैंने विगत 14 अगस्त को आपको एक पत्र लिखकर मांग की थी विभाजन की त्रासदी केवल स्मृति दिवस नहीं वरन अपने देश के नौनिहालों को सम्पूर्ण विभाजन की विभीषिका का तथ्यात्मक ज्ञान देने के लिये उनके पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिये। भारत विभाजन की विभीषिका मेरे ज्ञान के अनुसार विश्व इतिहास की सर्वाधिक क्रूरतापूर्ण घटना थी जिसमें लगभग 10 लाख लोगों की जान गई। लगभग 70 लाख लोगों को अपना घर द्वार, जमीन जायदाद छोड़ना पड़ा। माताओं-बहनों-बेटियों की इज्जत लूटी गई। आपने स्वयं कहा कि विभाजन की पीड़ा को कभी नहीं भूला जा सकता। विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस प्रत्येक वर्ष मनाने से हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने की न केवल प्रेरणा मिलेगी वरन् राष्ट्रीय एकता, सामाजिक भेदभाव और मानवीय संवेदनायें भी मजबूत होंगी।"

