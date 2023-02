क्या लखनऊ का नाम बदलकर होगा लक्ष्मणपुरी? भाजपा सांसद ने की नवाबों के शहर के नाम को बदलने की मांग

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग हो रही है। नवाबों के शहर का नाम लखनऊ से बदलकर लक्ष्मणपुर करने की मांग भाजपा के एक सांसद ने की है। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने मंगलवार को सरकार यह मांग की। उन्होंने अपना तर्क देते हुए कहा कि मुगल काल में लखनऊ को लक्ष्मणपुरी के नाम से जाना जाता था। मुगलों ने शहर का नाम बदलकर लखनऊ, नवाबों का शहर कर दिया। भाजपा सांसद ने कहा, मैं सरकार से मांग करता हूं कि लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी किया जाए।

बीजेपी सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर आग्रह किया, जिसमें कहा गया था कि "त्रेतायुग में भगवान राम ने अयोध्या शहर को भाई लक्ष्मण को उपहार में दिया था।" 7 फरवरी को शाह को लिखे पत्र में गुप्ता ने लिखा, “लखनऊ- उत्तर प्रदेश की राजधानी, जो स्थानीय मान्यता के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अयोध्या नरेश श्री लक्ष्मण जी को भेंट की थी और इस कारण से यह लखनपुर और लक्ष्मणपुर नामित किया गया था। हालाँकि, बाद में 48 वीं शताब्दी में, नवाब आसफ-उद-दौला ने इसका नाम बदलकर लखनऊ कर दिया। इसे उसी परंपरा में लखनऊ कहा गया है।

During the Mughal era, Lucknow was known as Lakshmanpuri. The Mughals changed the name of the city to Lucknow, the city of Nawabs. I demand from the government that Lucknow should be renamed as Lakhanpuri or Lakshmanpuri: BJP MP Sangam Lal Gupta pic.twitter.com/6nqKK5Syys