बाबुल सुप्रियो के बाद बैरकपुर सांसद अर्जुन सिंह ने बीजेपी को दिया झटका, फिर से TMC में शामिल, अभिषेक बनर्जी ने दिलाई सदस्यता

Highlights अर्जुन सिंह कई बार पार्टी नेतृत्व पर हमला कर चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद कई विधायक भी भाजपा छोड़ चुके हैं।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को एक और झटका लग गया है। भाजपा सांसद अर्जुन सिंह फिर से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल हो गए हैं। सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे।

कई माह पहले आसनसोल से सांसद रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भाजपा को झटका दिया था। कोलकाता में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। जूट क्षेत्र को लेकर केंद्र की नीति और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई की आलोचना कर चुके अर्जुन सिंह कई बार पार्टी नेतृत्व पर हमला कर चुके हैं।

BJP Lok Sabha MP Arjun Singh joins TMC in the presence of party's general secretary Abhishek Banerjee in Kolkata pic.twitter.com/gDVL5XiHGG