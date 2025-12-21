‘महाराष्ट्र में बीजेपी एक बार फिर नंबर 1’: महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव परिणाम को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वोटर्स को जताया अभार

By रुस्तम राणा | Updated: December 21, 2025 17:38 IST2025-12-21T17:38:31+5:302025-12-21T17:38:31+5:30

नगर निकाय चुनावों में, रुझानों से पता चला कि महायुति ने ज़बरदस्त जीत हासिल की है, जिसमें BJP नगर परिषदों और नगर पंचायतों में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है।

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार, 21 दिसंबर को वोटर्स का दिल से शुक्रिया अदा किया और स्थानीय निकाय चुनाव 2025 में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं की तारीफ की। नगर निकाय चुनावों में, रुझानों से पता चला कि महायुति ने ज़बरदस्त जीत हासिल की है, जिसमें BJP नगर परिषदों और नगर पंचायतों में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है।

एक्स (पहले ट्विटर) पर अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर, सीएम ने पार्टी की बड़ी जीत का श्रेय पीएम मोदी की लीडरशिप, जे पी नड्डा और नितिन नवीन के मार्गदर्शन को दिया। इसके अलावा, उन्होंने बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण और पूरे राज्य के पार्टी कार्यकर्ताओं की कोशिशों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, "बीजेपी एक बार फिर राज्य में नंबर 1 है!"

महाराष्ट्र में 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती सुबह 10 बजे शुरू हुई। खबर लिखे जाने तक, बीजेपी 117 सीटों पर आगे है, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 59 सीटों पर। अजित पवार की एनसीपी ने अभी 37 सीटें हासिल की हैं, उसके बाद कांग्रेस 31, एनसीपी (एसपी) 10 और उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना 9 सीटों पर है।

टॅग्स :Devendra FadnavisMaharashtraBJPNCPदेवेंद्र फड़नवीसमहाराष्ट्रशिव सेना