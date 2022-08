सिसोदिया ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा- अनपढ़ों की पार्टी है भाजपा, रखना चाहती है देश को अनपढ़

Highlights सिसोदिया का आरोप- अपने ही राज्यों में भाजपा ने कई सरकारी स्कूलों को बंद किए कहा- निजी स्कूल उन इलाकों में फल-फूल रहे हैं जहां बीजेपी सरकारी स्कूल बंद कर रही है डिप्टी सीएम ने बीजेपी पर लगाया दिल्ली में सरकारी स्कूलों को बंद करने का आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने भाजपा को अनपढ़ों की पार्टी कहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी देश को अनपढ़ रखना चाहती है।

शनिवार को सिसोदिया ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली सरकार के स्कूल कई निजी स्कूलों से परे हैं। यह (भाजपा) अनपढ़ों की पार्टी है और देश को अनपढ़ रखना चाहती है। अपने ही राज्यों में, उन्होंने कई सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। उन्हें जांच करनी चाहिए कि उनके शासन में इतने सारे सरकारी स्कूल क्यों बंद हो गए।

दिल्ली उप मुख्यमंत्री ने आकड़ों को बताते हुए कहा कि साल 2015-2021 के बीच 72000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हुए। 2018-19 में ही 51000 से अधिक बंद हो गए थे। निजी स्कूल उन इलाकों में फल-फूल रहे हैं जहां वे (भाजपा) सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, उन निजी स्कूलों का निर्माण उनके अपने विधायकों ने किया है। लगभग 12000 निजी स्कूल खोले गए हैं।

Delhi govt schools are beyond several private schools. This (BJP) is a party of illiterates & wants to keep country illiterate. In their own states, they've shut down several govt schools. They should investigate why so many govt schools in their rule have shut: Dy CM M Sisodia pic.twitter.com/F2j73BQ4eh