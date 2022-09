'बीजेपी जेडीयू की व्यवस्था से 100 गुना बेहतर है', जदयू विधायकों के भाजपा में विलय को लेकर बोले मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह

Highlights सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा- पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी के लिए प्यार दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है उन्होंने कहा- मणिपुर में विधायक ही नहीं जदयू कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए हैं सीएम ने बिहार में जनता दल यूनाइटेड की स्थिति पर बोलने से किया इनकार

इंफाल: मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड के 5 विधायकों के भाजपा में विलय करने को लेकर सियासत गरम है। इस मामले में रविवार को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी के लिए प्यार दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है।

उन्होंने कहा, मैं बिहार में जदयू की स्थिति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन बीजेपी जेडीयू की व्यवस्था से 100 गुना बेहतर है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा, मणिपुर में विधायक ही नहीं जदयू कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि शुक्रवार को मणिपुर में जनता दल (यूनाइटेड) के पांच विधायक भाजपा शामिल हुए थे। इन विधायकों का भाजपा में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया।

Love for BJP is increasing day by day in the North East... I don't want to speak much about the situation of JDU in Bihar, but BJP is 100 times better than the system in JDU. Not only MLAs, but JDU workers also joined BJP. I welcome everyone: Manipur CM N Biren Singh pic.twitter.com/xKmQAYD0y6