'भाजपा पैगंबर मोहम्मद और मुसलमानों से नफरत करती है', बीजेपी विधायक टी राजा के बयान पर बोले ओवैसी

Highlights ओवैसी ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा विधायक के बयान की निंदा की सांसद ने कहा, बीजेपी नहीं चाहती कि हैदराबाद में शांति हो भाजपा पर ओवैसी ने देश के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने का लगाया आरोप

हैदराबाद: सांसद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पैगंबर मोहम्मद पर दिए भाजपा विधायक टी राजा सिंह के बयान की निंदा की है। ओवैसी ने मंगलवार को इस मुद्दे पर कहा, मैं भाजपा विधायक द्वारा की गई टिप्पणियों की निंदा करता हूं।

भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए सांसद ने कहा, बीजेपी नहीं चाहती कि हैदराबाद में शांति हो। बीजेपी पैगंबर मुहम्मद और मुसलमानों से नफरत करती है। केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी पर ओवैसी ने भारत के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने का आरोप लगाया।

बीजेपी को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, हमारे साथ राजनीतिक रूप से लड़ो लेकिन इस तरह नहीं। अगर पीएम मोदी और बीजेपी इन टिप्पणियों का समर्थन नहीं करते हैं तो उन्हें प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

इसके साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि वह उन नारों (सर तन से जुदा) की भी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए।

I condemn the comments made by BJP MLA. BJP doesn't want to see that there is peace in Hyderabad. BJP hates Prophet Muhammad and Muslims. They want to destroy the social fabric of India: AIMIM chief Asaduddin Owaisi on comments made by Telangana BJP MLA Raja Singh pic.twitter.com/Lf8kjO1gWt