भाजपा ने भारत को 'माफिया गणराज्य' में बदल दिया है, अतीक-अशरफ की हत्या पर महुआ मोइत्रा का ट्वीट, ओवैसी ने कहा- वे गिद्ध हैं जो...

नई दिल्ली: गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या के बाद भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए शनिवार की रात टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि भगवा पार्टी ने भारत को 'माफिया गणराज्य' में बदल दिया है।

महुआ मोइत्रा ने रविवार ट्वीट किया- "भाजपा ने भारत को माफिया गणराज्य में बदल दिया है। मैं इसे यहां कहूंगी, मैं इसे विदेश में कहूंगी, मैं इसे हर जगह कहूंगी क्योंकि यह सच्चाई है। टीएमसी सांसद ने आगे लिखा कि हिरासत में दो लोगों को असंख्य पुलिसकर्मियों और कैमरों के सामने गोली मार दी गई - यह कानून के शासन की मौत है।

BJP has turned India into a mafia republic.

I will say it here, I will say it abroad, I will say it everywhere because it is the truth.



2 men in custody shot dead in front of a zillion policemen & cameras - this is the death of the rule of law.